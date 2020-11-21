РИАМО - 21 ноя. Зимние предостерегающие знаки «Выход на лед запрещен» появились на берегах 250 столичных водоемов, всего установлено более 900 знаков, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ города Москвы.

«На каждом из них в красной рамке, перечеркнутой красной чертой, изображен идущий человек. В верхней части щита расположена надпись «Выход на лед запрещен», а под предостерегающей картинкой указаны номера телефонов служб, куда можно обратиться при необходимости», - говорится в сообщении.

Информационные щиты размером 50 на 60 сантиметров устанавливают на берегах как искусственных, так и природных водоемов. Места установки и количество знаков вдоль одного водоема определяются таким образом, чтобы с любой точки берега был отчетливо виден хотя бы один щит.

Летом около московских водоемов устанавливают информационные щиты «Купаться запрещено».