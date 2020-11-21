РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В Подольске после снегопада дорожные службы расчищают муниципальные дороги, проезжую часть и посадочные площадки остановочных пунктов обрабатывают песко-соляной смесью, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные службы оперативно среагировали на ухудшение погодных условий для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов. С вечера 20 ноября в Подольске ведется планомерная расчистка муниципальных дорог от снега, обработка проезжей части и посадочных площадок остановочных пунктов песко-соляной смесью», - говорится в сообщении.

Жителей попросили быть внимательными и аккуратными, соблюдать правила дорожного движения и по возможности отказаться от необязательных поездок.

Телефон Единой дежурной диспетчерской службы Подольска: 8(496)755-57-98 работает круглосуточно.