РИАМО - 21 ноя. Возведение станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро может начаться через 1,5 года, сейчас идет проектирование объекта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем сделать так, чтобы минимизировать время интеграции этой станции и возможного кратковременного закрытия движения. Мы пока находимся на стадии проектирования, с мэром Москвы (Сергеем Собяниным - ред.) будем в ближайшие два-три месяца обсуждать, строительство станции планируем начать где-то через 1,5 года», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что территория Южного порта получает свое развитие. Там запланировано создание зоны деловой активности, будет строиться много объектов - офисы, жилая застройка.​

В Москве до 2024 года планируют построить 25 станций метро и порядка 58 километрах линий подземки.