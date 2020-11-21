РИАМО - 21 ноя. С 1 января 2021 года водители в России смогут сами заниматься комплектацией автомобильных аптечек, а не покупать готовые варианты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данное решение было принято Минздравом РФ.

«При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении Минздрава.

Изменения не доставят неудобств водителям. Инициатива министерства позволит автолюбителям лично приобретать нужные средства первой помощи, а еще пополнять аптечку в машине по мере реальной необходимости.​