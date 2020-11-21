РИАМО - 21 ноя. В столице в следующем году планируют потратить на обеспечение ряда категорий горожан бесплатными либо льготными лекарствами 45,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данная сумма предусмотрена в проекте городского бюджета на 2021 год, который был представлен на заседании Мосгордумы.

«Особое внимание предполагается уделить обеспечению современными препаратами людей с онкологическими заболеваниями, диабетом и мерцательной аритмией, а также людей, перенесших острый инфаркт миокарда», - говорится в сообщении.

С каждым годом в мире появляется больше эффективных препаратов, которые уменьшают риск развития инфаркта или инсульта. Среди них есть лекарства для проведения гиполипидемической и дезагрегантной терапии, которые можно применять в амбулаторных условиях.

Благодаря программе льготного обеспечения современные лекарственные препараты будут доступны пациентам, которые перенесли острый инфаркт миокарда, людям с высоким уровнем холестерина в крови и тем, кто страдает мерцательной аритмией.

Российская столица на три года раньше других регионов страны перешла на новые стандарты онкопомощи. Допсредства в размере 15,6 миллиарда рублей позволят полностью обеспечить химиотерапевтическое лечение в мегаполисе современными препаратами по шести самым распространенным онкозаболеваниям.

Более 7 миллиардов рублей в следующем году выделят на закупку лекарств, тест-полосок и различных расходных материалов для инсулиновых помп.