РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В микрорайоне Климовк Подольска управляющая компания убрала снег с 90% дворовых территорий, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».
«Выпал первый снег. С раннего утра дворники, засучив рукава, принялись методично расчищать высокий снежный покров с придомовых территорий. На данный момент работа на 90% выполнена», - говорится в сообщении.
Дороги от снега также расчищает техника подрядной организации МУП «СЕЗ».
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