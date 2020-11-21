РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В микрорайоне Климовк Подольска управляющая компания убрала снег с 90% дворовых территорий, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Выпал первый снег. С раннего утра дворники, засучив рукава, принялись методично расчищать высокий снежный покров с придомовых территорий. На данный момент работа на 90% выполнена», - говорится в сообщении.

Дороги от снега также расчищает техника подрядной организации МУП «СЕЗ».