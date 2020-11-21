РИАМО - 21 ноя. Два дома на 840 квартир введут в эксплуатацию на Сиреневом бульваре в Москве в 2022 году, жилье на территории бывшего Черкизовского рынка построят по программе реновации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Район бывшего Черкизовского рынка является очень важным нашим элементом, который мы будем использовать и для строительства жилой застройки, в том числе создания объектов для программы реновации. В 2022 году там объекты реновации будем сдавать в полном объеме», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас в данном районе ведутся работы на трех участках. На одном из них идет строительство двух пятисекционных домов на 840 квартир.

Комплексная реорганизация территории бывшего Черкизовского рынка подразумевает создание современных кварталов с необходимой инфраструктурой.

По словам заммэра, новый микрорайон позволит переселить практически всех участников программы реновации в Измайлове. Кроме того, на данной территории планируется строительство школы на 1,2 тысячи мест, двух детских садов на 575 мест и поликлиники на 200 посещений в смену.

Программу реновации жилфонда в Москве утвердили летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 миллиона москвичей.