РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Общественная палата Подольска выбрала руководителей семи комиссий и трех межкомиссионных групп, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

20 ноября в концертном зале администрации прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Подольска в новом составе. На должность председателя избрали полковника медицинской службы в отставке Георгия Унгуряна. Заместителями председателя палаты в результате рейтингового голосования избрали Ирину Кошеленко и Андрея Филимонова, ответственным секретарем – Бориса Вайнштейна.

«Комиссию по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и контролю за качеством работы управляющих компаний возглавила Виктория Колотовкина, по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и доступной среде - Андрей Филимонов, по качеству жизни граждан, социальной политике, здравоохранению и охране окружающей среды - Наталья Архипова», - сказал ведущий заседания.

Руководителем комиссии по открытости власти, местному самоуправлению, общественному контролю, противодействию коррупции избрали Рената Мухамеджанова, по образованию, культуре, спорту и молодежной политике - Ольгу Шаталову, по экономике, предпринимательству и промышленности - Николая Леснова, по безопасности, миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям - Валерия Файзулина.

Во главе межкомиссионной рабочей группы по регламенту, этике и совершенствованию деятельности палаты встал Виталий Пономарев, по общественной экспертизе нормативно-правовых актов и взаимодействию со СМИ - Максим Радайкин. Межкомиссионную рабочую группу по подготовке ежегодного доклада о состоянии развития институтов гражданского общества в городском округе Подольск возглавил председатель общественной палаты Унгурян.