РИАМО - 21 ноя. Концентрация коронавируса в верхних дыхательных путях у инфицированного человека может быть высокой за 2-3 дня до появления симптомов болезни и достаточной для заражения окружающих людей, пишет «Российская газета».

Как отметила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ключевым фактором заразности заболевшего человека является высокий уровень выделения Covid-19 из верхних дыхательных путей, его выявляют даже у пациентов с легкой формой инфекции в первые дни болезни.

«В дальнейшем выделение жизнеспособного вируса из верхних дыхательных путей снижается и в большинстве случаев продолжается до десяти дней при легких формах инфекции и до трех недель при средне-тяжелых и тяжелых формах заболевания», - говорится в сообщении.

В отдельных случаях заболевшие с иммуносупрессией могут быть заразными до 70 дней, а иногда и до 105 дней.

Переболевший коронавирусной инфекцией человек считается безопасным для окружающих в том случае, когда у него отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.

С начала пандемии в России зарегистрировано 2 064 748 случаев Covid-19, умерли 35 778 заболевших, вылечились 1 577 435 пациентов.​

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Текстовая трансляция

21 НОЯБРЯ

- Более 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 24 822 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 916 больных. В Москве - 7 168.

- Москвичи будут получать СМС с результатами анализа на Covid‑19. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

- 74 человека с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего в городе умерли 8233 заболевших.

- Еще 6080 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332.