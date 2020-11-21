РИАМО - 21 ноя. Мохноногие канюки с побережья Северного ледовитого океана обычно отправляются на зимовку на Северный Кавказ и Краснодарский край, а в последние годы, по наблюдениям орнитологов, из-за изменений климата птицы стали зимовать в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

«Зимняки, или как их еще называют, мохноногие канюки - довольно крупные, длиннокрылые и длиннохвостые птицы с белым сверху и снизу хвостом и оперенной до самых пальцев цевкой (часть кости ноги)», - говорится в сообщении.

Сколько их останется на зимовку в Московской области обычно зависит от количества мышевидных грызунов, которые составляют основу рациона птиц.

Мохноногие канюки охотятся над полями, иногда на открытых верховых болотах или в других биотопах. Обычно птицы сидят на земле и высматривают выбегающих из нор полевок, но некоторые взлетают в воздух и парят секунд по 20 на одном месте.