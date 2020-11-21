РИАМО - 21 ноя. Станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии столичного метро откроется в конце года, благоустройство прилегающих к станции территорий закончится к 1 декабря, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На поверхности земли завершаются работы по возведению вспомогательных конструкций. К 1 декабря работы по благоустройству прилегающих территорий будут завершены», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас на станции ведутся работы по пусконаладке систем.

«Планируем в 20-х числах декабря подготовить данный объект к обкатке и к концу месяца подготовить его для пуска с пассажирами», - отметил Бочкарев.

Станция «Электрозаводская» сформирует крупный транспортно-пересадочный узел, в котором будут пересекаться МЦД, Арбатско-Покровская и Большая кольцевая линии подземки.

«ТПУ «Электрозаводская» объединит сразу несколько видов транспорта – две станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии и Большой кольцевой линии, платформу Казанского направления МЖД – будущее МЦД-3, наземный городской транспорт, а также мост через Яузу, который соединит кварталы Басманного района через реку и Рубцовскую с Семеновской набережные с ТПУ», - добавил Бочкарев.

По его словам, северо-восточный участок Большого кольца метро планируется полностью ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.