РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» обыграл «Северсталь» со счетом 4:1 на домашнем льду в рамках чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подмосковного клуба.

Игра прошла 20 ноября в Ледовом дворце «Витязь» без зрителей.

«Витязь» уверенно победил в домашнем матче против «Северстали» со счетом 4:1. Четыре бомбы от «Витязя» в сетке «Северстали»! Есть первая победа после четырех неудач! Молодцы! Дубль Джастина Дэнфорта и 33 сэйва - любимая цифра Ильи Ежова!» - говорится в сообщении.

По словам главного тренера «Витязя» Михаила Кравеца, игра была принципиальная, так как соперник находится выше в турнирной таблице. Команда проявила характер и терпение, сделала все, что было нужно для победы.

«Очень важно было показать хорошую игру после четырех поражений. Было очень тяжело, ребята переживали, и сегодня мы хотели изменить ситуацию. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые пришли поддержать команду перед матчем и встречали нас с горящими факелами. Когда мы заходили во дворец, были очень рады увидеть болельщиков, естественно, нам очень помог этот момент в игре. Всегда легче играть, когда знаешь, что за тебя кто-то болеет и поддерживает», - сказал Кравец.