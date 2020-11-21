РИАМО - 21 ноя. В благотворительном сервисе на mos.ru зарегистрированы девять организаций, данный проект был создан по инициативе столичных некоммерческих учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди зарегистрированных на mos.ru НКО есть оказывающие поддержку тяжелобольным взрослым и детям, их семьям, людям с нарушениями слуха и зрения, пенсионерам и бездомным животным. Каждая из организаций ведет социально значимую деятельность в мегаполисе свыше года и состоит в реестре благотворительных организаций города.

«В числе тех организаций, которые первыми подключились к платформе, — фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Специалисты фонда помогают слепоглухим людям по всей России: обучают новым навыкам, поддерживают при трудоустройстве, обеспечивают современными техническими средствами реабилитации, организуют полноценный досуг и возможность обучения», - говорится в сообщении.

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» присоединилась к сервису с первых дней его работы. В рамках благотворительной программы «Рука помощи» учреждение поддерживает социально уязвимые категории людей, инвалидов и их семьи, а еще тех людей, кто потерял здоровье и работоспособность. Программа также обеспечивает лечение тяжелобольных детей из городов со слабым уровнем медицины в московских больницах.

Благотворительный фонд «Кораблик» занимается помощью детям, которые страдают редкими заболеваниями или получили сложные травмы. Он платит за процедуры, которые нужны для постановки точного диагноза, покупает дорогостоящие препараты, авиабилеты детям до места лечения.

Также на сервисе представлен благотворительный фонд «Гольфстрим», который оказывает помощь детям и взрослым с особенностями развития. Он помогает с лечением, реабилитацией, развивает инклюзивную культуру в обществе.

С помощью благотворительного сервиса на mos.ru еще можно поддержать программу социально-психологической реабилитации «Неботерапия» фонда «Благо дари миру», программу адресной помощи беременным женщинам и будущим мамам фонда «Женщины за жизнь», приют для бездомных животных фонда «Ника», подопечных фонда «Романсиада» или проект фонда «Русь».

Сделать пожертвования всем этим фондам можно в личном аккаунте на mos.ru в разделе «Мои платежи».