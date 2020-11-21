РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 ноя. До 5 декабря в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» и постановлением главы городского округа Котельники Сергея Жигалкина будет проводиться анкетирование, благодаря этому опросу каждый житель сможет выразить свое мнение относительно благоустройства общественных и дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Просим вас активно принять участие в опросе и рассказать о нем своим соседям. Скачать анкету можно по ссылке: http://kotelniki.mosreg.ru/article/sbor-predlozhenij-po-blagoustrojstvu-budet-prohodit-do-5-dekabrya-203495, https://kotelniki.ru/sbor-predlozheniy-po-blagoustroystvu-budet-prohodit-do-5-dekabrya», - говорится в сообщении.

Заполненные анкеты просят направлять на адрес электронной почты: kotelniki.blago@mail.ru.