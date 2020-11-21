РИАМО - 21 ноя. Караоке-клуб Karaoke & Club MimoNot на Профсоюзной улице в Москве нарушил запрет на работу в ночное время в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

В ночь на субботу сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы, полиция и представители департамента торговли и услуг проверили 34 городских заведения на предмет соблюдения запрета на работу после 23:00.

«Проведенным обследованием в караоке-клубе по адресу: Профсоюзная улица, дом 21А, выявлено, что клуб работал после 23:00, что нарушает указ мэра о работе ночных заведений. В клубе были посетители», - сказал инспектор ОАТИ Фарид Бабаев.

Он добавил, что инспекция направила в адрес юрлица уведомления для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1. КоАП РФ, которая предусматривает штраф для юридических лиц от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С 13 ноября до 15 января столичным заведениям общественного питания и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. При этом торговля на вынос и курьерская доставка блюд по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

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21 НОЯБРЯ

- Более 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 24 822 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 916 больных. В Москве - 7 168.

- Москвичи будут получать СМС с результатами анализа на Covid‑19. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

- 74 человека с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего в городе умерли 8233 заболевших.

- Еще 6080 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332.