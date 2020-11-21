РИАМО - 21 ноя. В Одинцовском городском округе прошли публичные слушания по муниципальному бюджету на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, на развитие системы образования в следующем году планируют направить свыше 9 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«При подготовке прогнозных показателей в расчетах учтены изменения законодательства и нормативных правовых актов Одинцовского муниципалитета», - говорится в сообщении.

Как отметила в своем докладе заместитель главы администрации Одинцовского округа, начальник финансово-казначейского управления Людмила Тарасова, почти половина всех расходов бюджета в 2021 году будет направлена на реализацию муниципальной программы «Образование» — 9,399 миллиарда рублей.

Она добавила, что около 15% занимают расходы на формирование комфортной городской среды, а также порядка 6% — на строительство объектов социальной инфраструктуры.

«Хочется отметить, что проект бюджета формировался в сложных экономических условиях в связи с ситуацией по Covid. При этом удалось сохранить все социально важные проекты округа», — сказала Тарасова.

Она добавила, что при оценке прогноза налоговых и неналоговых доходов учитывался максимально возможный уровень их собираемости, а также меры по совершенствованию администрирования доходных источников. Соблюдены все нормы бюджетного законодательства РФ.

Бюджет Одинцовского городского округа на 2021 год и плановый период сформирован на основе проектов 18 муниципальных программ. Программные расходы составляют 98% всех расходов бюджета – 21,638 миллиарда рублей, а непрограммные – всего 2%, это 474 миллиона.

Особое значение уделяется национальным проектам, в бюджете Одинцовского городского округа на 2021 год предусмотрена реализация шести проектов – «Культура», «Образование», «Демография», «Экология», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда» – на общую сумму 2,533 миллиарда рублей. В их реализации участвуют также средства федерального и областного бюджетов – почти 2,3 миллиарда.

В бюджете Одинцовского округа на три ближайших года запланированы капитальные вложения на проектно-изыскательные работы и строительство объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также средства на приобретение 58 квартир для детей-сирот. Общая стоимость капитальных вложений на 2021-2023 годы – 11,855 миллиарда рублей, из которых на 2021 год – 2,223 миллиарда.