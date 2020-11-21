РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. В Подольске избрали председателя Общественной палаты, его заместителей, а также утвердили профильные комиссии и межкомиссионные рабочие группы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

20 ноября в концертном зале администрации прошло первое пленарное заседание общественной палаты Подольска в новом составе. Почетный гражданин Подольска, председателя Общественной палаты с 2012 по 2017 годы Леонид Метельский возглавил выборы руководящего состава. От имени главы муниципалитета Николая Пестова общественников приветствовала его заместитель по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот. Члены палаты представились друг другу, а ведущий рассказал об их достижениях.

«На должность председателя избрали полковника медицинской службы в отставке Георгия Унгуряна. Он более 30 лет прослужил в Вооруженных силах страны. Занимал руководящие должности в управлении здравоохранения администрации Подольска, работал главврачом Подольской городской клинической больницы, Подольской районной больницы. Его избирали депутатом совета депутатов Подольска. Награжден почетным званием «Заслуженный врач РФ», – сказала ведущая заседания.

Заместителями председателя палаты в результате рейтингового голосования избрали Ирину Кошеленко и Андрея Филимонова, ответственным секретарем – Бориса Вайнштейна.