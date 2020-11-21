РИАМО - 21 ноя. В столичные больницы за минувшие сутки доставили 1535 человек с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 419 заболевших, сообщает оперштаб Москвы.

В городе за прошедшие сутки выявлено 7168 новых случаев заражения Covid-19.

«13,3% среди заболевших – дети, 43,6% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% – от 46 до 65 лет, еще 10,2% – от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет», – говорится в сообщении.

Все заболевшие, а также те, кто с ними близко контактировал, на сегодняшний день находятся под наблюдением врачей.

С начала пандемии в Москвы выявили 547 138 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после коронавируса 400 332 пациента, скончались 8533 заболевших.

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Текстовая трансляция

21 НОЯБРЯ

- Более 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 24 822 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 916 больных. В Москве - 7 168.

- Москвичи будут получать СМС с результатами анализа на Covid‑19. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

- 74 человека с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего в городе умерли 8233 заболевших.

- Еще 6080 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332.