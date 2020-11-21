РИАМО - 21 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов на расширенном совещании заслушал окончательную презентацию по проекту «Звенигород — гостиный город», к его реализации планируют приступить весной следующего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Данный проект получил грант на реализацию на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Территория проектирования представляет собой прогулочный и туристический маршруты, которые условно делятся на несколько тематических частей: «городскую», «парковую», «природную», - говорится в сообщении.

Также предлагается создание тематических «гостиных»: «Исторической», «Ярмарочной», «Театральной», «Тихой», «Купеческой», «Музейной», «Колокольной», «Зеленой», «Обеденной», «Детской», «Творческой» и «Птичий архив».

«Проект «Звенигород – гостиный город» долгожданный для нас и для наших жителей. Нам удалось победить во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получить федеральное финансирование на его реализацию. Уже со следующего года начнем развивать и благоустраивать город», — сказал Иванов.

Он отметил, что Звенигород станет центром притяжения для туристов не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов страны.

Бюджетирование работ по проекту делится на две части. Та, что финансируется из бюджета министерства благоустройства Подмосковья (150 миллионов рублей), включает в себя скверы: у Мемориального комплекса воинам Великой Отечественной войны, имени Чехова, у памятника Юрию Звенигородскому и Савве Сторожевскому, около кафе «Макдональдс».

Также планируется обустройство пешеходной улицы Ленина и работы по благоустройству пустыря по улице Почтовой.

Вторая часть, которая будет осуществляться за счет конкурсного бюджетирования (140 миллионов рублей), содержит в себе территории Почтовой улицы, Центрального парка и пешеходного маршрута «Малиновый овраг – Городок».

«На следующей неделе министерство благоустройства рассмотрит наше проектное предложение совместно с экспертным советом. Дальше проектная документация пройдет экспертизу Московской области и после получения положительного заключения будут подготовлены сметы на совершение работ по благоустройству. Потом мы проведем торги на выбор подрядной организации», — отметил главный архитектор Одинцовского округа Кирилл Завражин.

Он уточнил, что планируется выйти на строительно-монтажные работы в начале апреля 2021 года.