РИАМО - 21 ноя. Началось народное голосование на сайте вкусыроссии.рф, которое продлится до 2 декабря включительно, на конкурсе свою продукцию представляют 25 производителей из Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Любой желающий может отдать свой голос за три любимых продукта. В числе брендов Московской области – «Сыры Подмосковья», «Коломенская пастила», «Дмитровский картофель», «Луховицкий огурец», «Лимонад из Черноголовки», «Зарайские копченые деликатесы», «Егорьевский мед», – говорится в сообщении.

На упаковках подмосковных продуктов – участников конкурса «Вкусы России» нанесены этикетки – достаточно навести на QR-код камеру гаджета, чтобы перейти на сайт конкурса, в раздел голосования. Кроме того, торговыми сетями подготовлены шелфтокеры с QR-кодами на полках сетевых магазинов.

«По количеству участников в конкурсе Подмосковье занимает второе место. Сначала подать заявки планировали 17 компаний, но в итоге их число увеличилось до 25», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Всего в конкурсе представлены 508 производителей из 79 регионов страны. По итогам конкурса Минсельхоз РФ создаст масштабную карту вкусов России.

«Поддержим производителей Подмосковья! Голосуем вместе за любимый продукт, переходя по ссылке», – заключается в материале.