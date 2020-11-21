РИАМО - 21 ноя. За минувшие сутки в Москве подтвердили коронавирус у 7168 человек, с начала пандемии в городе выявили 547 138 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

С начала пандемии в городе выздоровели после коронавируса 400 332 пациента, скончались 8533 заболевших.

За сутки на территории России зафиксировано 24 822 новых случая коронавируса, при этом у 23,4% новых пациентов не выявили клинических проявлений инфекции. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов, выздоровел 26 021 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 2 064 748 случаев Covid-19, скончались 35 778 пациентов, вылечились 1 577 435 человек.

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Текстовая трансляция

21 НОЯБРЯ

- Более 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 24 822 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 916 больных. В Москве - 7 168.

- Москвичи будут получать СМС с результатами анализа на Covid‑19. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

- 74 человека с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего в городе умерли 8233 заболевших.

- Еще 6080 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332.