РИАМО - 21 ноя. Активисты одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», приуроченной ко Всемирному дню ребенка, наборы для детей передали педиатрическому отделению Одинцовской областной больницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Вместе с представителями Общественной палаты округа, сторонниками партии и молодогвардейцами они передали игрушки, наборы для детского творчества и книжки в дар. Как отметила исполнительный секретарь одинцовского отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова, подарки призваны приободрить маленьких пациентов.

«Сегодня Всемирный день ребенка и День педиатра – эти два праздника дополняют друг друга. Нельзя строить успешное государство без здоровой нации, и дети – это наше будущее. Мы надеемся, что они будут крепкими, здоровыми и успешными», – сказала Белоусова.

Она уточнила, что «коробки храбрости» так называются, чтобы приободрить маленьких пациентов. Потому что в педиатрическом отделении им делают уколы и другие процедуры – понятно, что дети могут их бояться, поэтому надо поднять им настроение.

«В наборах есть книжки, карандаши, фломастеры, альбомы. Кроме того, мы сегодня вручили педиатрическому отделению детский столик и короб-стеллаж для хранения игрушек», - добавила Белоусова.

Как отметила заведующая педиатрическим отделением Одинцовской областной больницы Вероника Ваганова, все подарки ребята смогут найти в «Доброй комнате», которая успешно работает на базе медучреждения с 2019 года.

«У нас есть игровая комната. Все подарки, которые нам дарят, мы выставляем там, и маленькие пациенты могут ими пользоваться – рисовать, играть, мамы могут брать книжки и читать ребятам. Сейчас у нас порядка 30 детей в отделении. Дети средней степени тяжести. В отделении за ними ухаживают четыре врача-педиатра», - сказала Ваганова.

В конце октября на базе детского стационара Одинцовской областной больницы открылось первое в Подмосковье отделение детской гематологии. Медучреждение появилось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Как сообщил глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, отделение оснащено уникальным оборудованием. Здесь установлен анализатор кислотно-щелочного состояния, монитор больного, транспортный аппарат Rg-графии, автоматический коагулометр, прибор для исследования функций тромбоцитов.