РИАМО - 21 ноя. Из-за сильного снегопада, прошедшего за минувшие сутки, в подмосковном Павловском Посаде сугробы выросли до 12 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

За прошедшие сутки в Москве выпало 4 миллиметра осадков, в Подмосковье – до 9 миллиметров при месячной норме в 58 миллиметров. В Московском регионе сформировался солидный снежный покров.

«В Подмосковье кое-где выросли декабрьские сугробы: <...> в Павловском Посаде – 12 сантиметров», – говорится в сообщении.

На базовой метеостанции столицы ВДНХ высота снежного покрова составляет 5 сантиметров, в Тушине – 7 сантиметров, на Балчуге – 4 сантиметра, эти данные соответствуют многолетним показателям на конец осени. А в Михайловском (новая Москва) снежный покров вырос до 11 сантиметров.

В мегаполисе устойчивый снежный покров образовался на неделю раньше по сравнению со средней климатической датой его формирования.