РИАМО - 21 ноя. В Одинцовском городском округе в стадии реконструкции находится сразу три учреждения образования, работы в них ведут по графику, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Реконструкция проходит в детских садах в Новом и Лесном городках и новом корпусе Одинцовской средней школы №12. По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, на всех объектах строители выдерживают утвержденные графики работ.

«Готовность всех трех образовательных учреждений превышает 70%. На два из них тепло уже подано. В бывшем клубе «Искатель» в Новом городке отопление включат в ближайшие два дня. Практически везде подрядчики приступили к внутренней отделке помещений. Там, где это запланировано, ведется благоустройство прилегающих территорий», - сказал Иванов.

Он добавил, что сложностей в завершении глубокой реконструкции зданий в настоящий момент нет.

Глава округа отметил, что срок окончания работ, как основных, так и дополнительных – декабрь 2020 года. Уже в январе 2021 года образовательные учреждения должны принять первых детей.