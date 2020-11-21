РИАМО - 21 ноя. В московском районе Ясенево сотрудники Роспотребнадзора выявили кальянную, которая осуществляла деятельность, несмотря на запрет, действующий в период пандемии, сообщил журналистам специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Антон Сегал.

«Проведен осмотр помещений кальянной Mulberry lounge по адресу: Новоясеневский проспект, дом 9. Установлен факт осуществления деятельности кальянной, а также факт нарушения санитарных противоэпидемических мероприятий», - сказал Сегал.

Он уточнил, что в ходе проверки выявили отсутствие в заведении дезинфекцирующих средств. Кроме того, уборка помещений в кальянной проводится без применения дезинфицирующих средств, отсутствует пятидневный запас защитных средств для сотрудников, не проводится термометрия работников.

По его словам, также нет оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях заведения.

«По выявленным фактам возбуждено дело об административном правонарушении», - добавил специалист.

Он пояснил, что за данные нарушения индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей или приостановить деятельность заведения до 90 суток по решению суда (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ).