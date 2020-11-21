РИАМО - 21 ноя. Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина поздравила с профессиональным праздником педиатров Одинцовского городского округа и пожелала им здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Встреча и награждение лучших в профессии были приурочены ко Дню педиатра и Всемирному дню ребенка, который отмечают 20 ноября. Вместе с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым и председателем окружного совета депутатов Татьяной Одинцовой парламентарий вручила 30 отличившимся врачам-педиатрам благодарственные письма.

«Думаю, что надо каждый день говорить слова благодарности нашим уважаемым педиатрам за то, что они выбрали такую замечательную профессию. Сложную, трудную и ответственную. Спасибо вам за ваш труд, мы понимаем, что вы каждый день, каждый час, каждую секунду погружены в работу. Здоровья вам, мы вас очень ценим и любим», - сказала Лазутина.

В числе награжденных в свой профессиональный праздник была и одинцовский педиатр Антонина Маркович. Ее трудовой стаж составляет более полувека – 60 лет. После учебы и командировки на Дальний Восток специалист работала в Звенигороде, а затем – в Одинцове.

«Сейчас мне 85 лет. Профессию свою выбрала еще в восьмом классе, мне нравилось и хотелось стать врачом. Поступила в Смоленский медицинский институт, закончила его и отработала три года на Дальнем Востоке, в отделе особо опасных инфекций. Потом приехала домой, в Звенигород, и стала работать педиатром», – рассказала Маркович.

Она отметила, что любит свою работу.

«Каким качеством должен обладать педиатр? Если кратко, то главное - любовью к детям. Очень важную роль играет воспитание ребенка до двух лет. Это здоровье закладывается на всю его жизнь», - добавила специалист.

Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка 20 ноября 1959 года, а в 1989 году она приняла Конвенцию о правах ребенка. В этот день во всем мире поздравления принимают специалисты-педиатры, которые выбрали своей профессией заботу о здоровье и благополучии детей.