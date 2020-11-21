РИАМО - 21 ноя. В Госдуму внесли законопроект о «вынужденно безработных», россиянам с таким статусом предлагают выплачивать пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя, сообщает Газета.ru.

С данной инициативой выступили депутаты фракции КПРФ.

«Парламентарии в своем проекте указали, что многие индивидуальные предприниматели приостановили свою деятельность из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений. Отсутствие у них выручки привело к задержкам и невыплатам зарплат сотрудникам», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день по закону сотрудники, которых работодатели не обеспечили работой, не могут быть признаны безработными.

Авторы инициативы предлагают отнести к категории «вынужденно безработный» тех, кто не обеспечен работой по трудовым договорам со стороны своего работодателя из-за «принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности» или чрезвычайной ситуации, либо иного особого правового режима.

В случае получения данного статуса сотрудником работодателя обяжут не расторгать по своей инициативе трудовой договор, но также с него снимут обязанность платить заработную плату.​