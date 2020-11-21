РИАМО - 21 ноя. Результаты ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию будут приходить жителям столицы в СМС-сообщениях, это касается анализов, которые были взяты в городских медучреждениях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Нововведение внедрено для того, чтобы жители столицы максимально оперативно получали результат и соблюдали меры предосторожности. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, если по какой-то причине тест не позволил определить, болеет ли пациент Covid-19, его тоже оповестят и попросят пересдать анализ.

«Медицинские работники берут анализы в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому», — напомнила заммэра.

В случае сдачи ПЦР-тестов в частных лабораториях сервис по СМС-оповещению работать не будет.

Во взрослые городские поликлиники в день могут записаться на сдачу теста на коронавирус 4860 человек, а в детские — 1170. В мегаполисе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование.

С начала пандемии в городе выявлено 539 970 случаев коронавируса, выздоровели 400 332 человека, умерли 8533 заболевших.

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Текстовая трансляция

21 НОЯБРЯ

- Более 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 24 822 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 916 больных. В Москве - 7 168.

- Москвичи будут получать СМС с результатами анализа на Covid‑19. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

- 74 человека с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего в городе умерли 8233 заболевших.

- Еще 6080 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332.