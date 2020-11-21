РИАМО - 21 ноя. За прошедшие сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего в городе умерли 8233 заболевших, сообщает оперштаб столицы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировано 539 970 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 400 332 пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что текущая эпидемиологическая ситуация в городе стабильна и контролируема.

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Текстовая трансляция

21 НОЯБРЯ

- Более 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 24 822 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 916 больных. В Москве - 7 168.

- Москвичи будут получать СМС с результатами анализа на Covid‑19. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

- 74 человека с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего в городе умерли 8233 заболевших.

- Еще 6080 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332.

Текстовая трансляция

21 НОЯБРЯ

- Более 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 24 822 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 916 больных. В Москве - 7 168.

- Москвичи будут получать СМС с результатами анализа на Covid‑19. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

- 74 человека с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего в городе умерли 8233 заболевших.

- Еще 6080 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332.