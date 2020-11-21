РИАМО - 21 ноя. За минувшие сутки в столице врачи вылечили от коронавируса еще 6080 человек, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332, сообщает московский оперштаб.

В Москве ввели ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Так, горожанам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания следует соблюдать домашний режим, учеников старшей и средней школы, студентов перевели на дистанционное обучение.

Также столичные предприятия обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. В пассажирском транспорте и общественных местах мегаполиса нужно соблюдать перчаточно-масочный режим.

Всего в городе зафиксировано 539 970 случаев коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

21 НОЯБРЯ

- Более 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 24 822 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 916 больных. В Москве - 7 168.

- Москвичи будут получать СМС с результатами анализа на Covid‑19. Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата.

- 74 человека с коронавирусом умерли в столице за сутки. Всего в городе умерли 8233 заболевших.

- Еще 6080 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 400 332.