РИАМО - 21 ноя. За минувшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 9 миллиметров осадков, что составляет порядка 15% от месячной нормы, в субботу значительных осадков не ожидается, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Он подчеркнул, что пик осадков пришелся на вечер 20 ноября.

«Суммарно за ночь и прошедший день в Москвы выпало 4 миллиметра осадков, в Подмосковье - до 9», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в субботу в регионе будет относительное затишье, ожидается облачная погода без существенных осадков.