РИАМО - 21 ноя. В субботу в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха может достичь максимума на отметке в плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от 0 до плюс 2, по области - минус 3 - плюс 2 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что погода в субботу в регионе будет неустойчивой на фоне колебания атмосферного давления. Это может вызвать общее недомогание, сонливость или чувство «нехватки» воздуха, может появиться одышка, головокружение и головные боли.