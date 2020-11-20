РИАМО - 20 ноя. В столице в пятницу прошел снегопад, к вечеру в городе снежный покров составляет 4 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем высота снежного покрова в городе составляла 2-3 сантиметра.

«К 21:00 снега в столице прибавилось. За период прохождения холодного фронта в виде снега выпало: в Тушине 3 миллиметра, на ВДНХ, в МГУ и Немчиновке 4 миллиметра, на Балчуге 5 миллиметров осадков. Снег высотой в среднем 4 сантиметра лег на землю», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 ноября снег в мегаполисе пойдет на убыль.

Снегопад в Москве предположительно закончится к полудню 21 ноября.