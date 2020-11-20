РИАМО - 20 ноя. В рамках проекта «ДК Онлайн» будет запущена специальная программа от министерства культуры Московской области, в рамках которой пройдут онлайн-мероприятия от профессионалов и специалистов госучреждений сферы культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Первые из них состоятся в ближайшие выходные. 21 ноября в 14:00 начнется онлайн-экскурсия по Саввино-Сторожевскому монастырю от Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея», — говорится в сообщении.

Экскурсия пройдет на Youtube-канале музея.

В 20:00 22 ноября начнется онлайн-экскурсия по Московскому областному театру кукол с возможностью задать вопросы актерам театра. Экскурсия пройдет на Youtube-канале театра.

На мероприятия специальной программы приглашаются не только постоянные участники проекта «ДК Онлайн», но и все желающие.

В Московской области два месяца активно работает проект «ДК Онлайн» для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет домов культуры или они находятся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время постоянная аудитория проекта насчитывает более 300 человек. Активную работу ведут более 50 клубов по интересам для разных возрастов.