РИАМО - 20 ноя. Предприниматели, привлекающие в Подмосковье туристов из других регионов, будут получать субсидии, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Ежегодно туристический поток в Московской области увеличивался. Так, в 2018 году регион посетили почти 19 миллионов человек, в 2019 году – более 22 миллионов», – говорится в сообщении.

В 2020 году Подмосковье посетило меньше людей, нежели в 2019. Причина этого — пандемия коронавируса.

«В целом в 2020 году намечено снижение. Согласно прогнозам, общее количество туристов не превысит 11,5 миллиона человек», – отмечается в сообщении.

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