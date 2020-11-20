РИАМО - 20 ноя. В Подмосковье 26 бизнес-идей предпринимателей реализуют при поддержке властей региона, об этом стало известно в рамках второго этапа конкурса «Открой свой бизнес в Московской области», который прошел в формате онлайн-форума, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Десять муниципальных образований, а именно Балашиха, Пущино, Красногорск, Зарайск, Ступино, Коломна, Королев, а также Орехово-Зуевский, Богородский, Волоколамский округа не только выбрали победителей конкурса, но и определили меры комплексной поддержки в реализации бизнес-идей. Включение маркетинговой, финансовой, консультационной, имущественной или образовательной помощи зависит от самого проекта.

«Успешное развитие региона в инвестпространстве возможно лишь совместными усилиями малого и среднего предпринимательства Московской области и властей: работать, дружить и двигаться дальше. Этот конкурс позволил нам познакомиться, а предпринимателям презентовать проекты, которые удовлетворяют потребности муниципальных образований в сфере создания инфраструктуры и услуг для населения», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что запрос на открытие бизнеса производился самими городскими округами. Между организаторами и победителями проекта сложились партнерские отношения. В дальнейшем будет подобран оптимальный комплекс мер поддержки для каждого, чтобы реализация проектов была успешной и выполнена в кратчайшие сроки.

26 победителей конкурса также получили оперативное решение вопросов при запуске проекта под кураторством Мининвеста региона.