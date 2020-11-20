РИАМО - 20 ноя. Советник губернатора Московской области, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган 19 ноября проверил ход работ по благоустройству города Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы советника.

Жители Серпухова активно высказывают свое мнение о необходимости в городе благоустройства набережной реки Нара. В социальных сетях эта тема поднимается очень часто, а по подсчетам социологов в городе этот вопрос стоит на 3 месте по актуальности. Помочь с этим проектом просили и Когана.

«Мы получили в сетях обращение, что жителям необходима набережная на Тульской. Можно сделать совместный проект. Необходимо продумать все детали благоустройства набережной, чтобы сделать ее максимально функциональной и комфортной для жителей», - отметил Коган.

Вместе с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным и главой города Юлией Купецкой Коган посетил площадь Ленина и парк имени Олега Степанова. Также советник провел совещание в администрации по вопросам благоустройства набережной реки Нара.

пресс-служба Александра Когана пресс-служба Александра Когана 1 из 2

В Серпухове продолжаются работы по благоустройству площади Ленина в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среды». Площадь города является центром притяжения граждан, по этой причине очень важно благоустраивать именно это место.

«Я думаю, что площадь будет зоной притяжения для жителей: есть пространство для детей, пешеходная зона, улица с ресторанами и кафе. Считаю, что это будет хорошее место для отдыха. Я вижу, что город серьезно преображается, вкладываются большие силы и средства для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно», - сообщил советник.

В парке имени Олега Степанова планируется реконструкция. Преобразования коснутся всех элементов парка - спортивной зоны, детского городка, освещения, лавочек и урн. Также будет проведена работа по очистке пруда и укреплению его берегов.

Следующим объектом благоустройства станет набережная реки Нара. Александр Коган обратил внимание на то, что сложная финансовая ситуация не должна останавливать проект, который так необходим жителям города. Советник пообещал помочь главе осуществить работы по благоустройству набережной.