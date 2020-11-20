РИАМО - 20 ноя. В связи с ситуацией с распространением Covid-19 в Подмосковье до 29 ноября продлили запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, размещенного на сайте правительства региона.

Но посетителям можно совершать прогулки по территории музеев с соблюдением социальной дистанции.

Музеи Подмосковья для посещения закрыли в конце октября. Данное ограничение ввели в регионе из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Московской области выявлено 100 050 случаев коронавируса, умерли 1856 заболевших, выздоровели и выписались 73 338 человек.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Введенные в столице ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, доказывают свою эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Принятие неприятных решений по ограничению деятельности в городе, это связано с ночными клубами, заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, продление сроков дистанционного обучения старшеклассникам - все эти меры дают свой результат

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Клинику «Чайка» в «Москва‑Сити» закрыли за непредоставление сведений о Covid‑пациентах. Медучреждение не отправляло положительные тесты в Роспотребнадзор.

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.