РИАМО - 20 ноя. В связи с ситуацией с распространением Covid-19 в Подмосковье до 29 ноября продлили запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, размещенного на сайте правительства региона.
Но посетителям можно совершать прогулки по территории музеев с соблюдением социальной дистанции.
Музеи Подмосковья для посещения закрыли в конце октября. Данное ограничение ввели в регионе из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
С начала пандемии в Московской области выявлено 100 050 случаев коронавируса, умерли 1856 заболевших, выздоровели и выписались 73 338 человек.
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Текстовая трансляция
20 НОЯБРЯ
- Введенные в столице ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, доказывают свою эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Клинику «Чайка» в «Москва‑Сити» закрыли за непредоставление сведений о Covid‑пациентах. Медучреждение не отправляло положительные тесты в Роспотребнадзор.
- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.
- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.
- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.
- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.
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