РИАМО - 20 ноя. 2,1 тысячи педиатров собрались на первом съезде детских врачей в Подмосковье, в рамках которого проходят тренинги по предупреждению инфекций, мастер-классы, а также выступления с докладами, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Профессия детского врача - престижная и востребованная. Ведь новорожденного встречают ласковые руки акушера и неонатолога. Следующие 18 лет ребенка сопровождает педиатр, и именно от его внимания и заботы зависит здоровье пациента на протяжении всей жизни. Поэтому в Московской области мы уделяем особое внимание детскому здравоохранению», - отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что недавно в Подмосковье открылось первое гематологическое отделение. Регион также показал самый высокий темп прироста рождаемости по итогам 9 месяцев. Центр для реабилитации детей после коронавируса, уникальный по качеству и количеству процедур также дал свои результаты.

За время съезда, который продлится два дня, медикам Подмосковья представится возможность перенять опыт у ведущих специалистов из 15 регионов РФ, а также зарубежных коллег. Иностранные медики прибыли на съезд из США, Израиля, Литвы, Испании, Нидерландов, Беларуси, Польши, Казахстана, Франции, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.