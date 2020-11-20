РИАМО - 20 ноя. Два государственных и один муниципальный театр Московской области претендуют на престижную театральную премию «Звезда театрала», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» – спектакль «Щелкунчик» Московского Губернского театра. Режиссер Алла Решетникова», - говорится в сообщении

Спектакль «Питер Пэн» областного театра юного зрителя номинирован сразу в двух номинациях «Лучший спектакль для детей и юношества» и «Лучший режиссер» (Алексей Франдетти).

В номинации «Арт-ответ пандемии» представлен проект «В ожидании зрителя» театра «ФЭСТ» (Мытищи).

Голосование за номинантов продлится до конца ноября на сайте премии.

В этом году XIII церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда театрала» состоится 7 декабря в Театре имени Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов.

Как уточняется на сайте премии, «Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.