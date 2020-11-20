РИАМО - 20 ноя. Запрет на проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий со зрителями продлили в Московской облати до 29 ноября, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подписанным документом губернатор продлил действие ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением Covid-19 в Подмосковье.

Так, запрет на проведение спортивных, досуговых, зрелищных, развлекательных, выставочных, рекламных и других мероприятий с очным присутствием граждан продлевается до 29 ноября. Ранее запрет был установлен до 22 ноября.

Исключение составляют физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без присутствия зрителей.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Введенные в столице ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, доказывают свою эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Принятие неприятных решений по ограничению деятельности в городе, это связано с ночными клубами, заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, продление сроков дистанционного обучения старшеклассникам - все эти меры дают свой результат

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Клинику «Чайка» в «Москва‑Сити» закрыли за непредоставление сведений о Covid‑пациентах. Медучреждение не отправляло положительные тесты в Роспотребнадзор.

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.