РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Управляющие компании в ряде домов в жилых комплексах «Опалиха О2» и «Опалиха О3» могут сменить 1 декабря, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина, первый замглавы администрации округа Роман Комиссаров, а также представители УМВД, прокуратуры и Госжилинспекции встретились с активными жителями ЖК в пятницу. Одним из вопросов стала смена УК в ряде домов. За это на общем собрании проголосовали собственники, однако из-за недочетов в поданных в Госжилинспекцию документах смены компаний не произошло.

«Управляющие компании «Феникс» и «Жилищный трест» исправили замечания, которые были выставлены Госжилинспекцией Московской области при рассмотрении документов. Все необходимые документы внесены в специализированные формы в полном объеме. В течение 5-10 дней ГЖИ будет проводить повторную оценку. Если все в порядке, с 1 декабря УК внесут в реестр на управление домами», - сообщила Хаймурзина.

Она отметила, что в обоих ЖК значительный объем проблем. На приведение в нормативное состояние домов, придомовых территорий, улично-дорожной сети, уличного освещения, детских и спортивных площадок потребуется порядка 100 миллионов рублей.

Дома и территорию неоднократно осматривали комиссии с участием представителей администрации и надзорных органов. Кроме того, в протоколы были включены жалобы жителей.

«По каждому дому и придомовой территории я бы хотела увидеть дорожную карту. За один день все исправить невозможно – чуда не произойдет», - подчеркнула Хаймурзина.

Граждане на встрече заявили, что одна из управляющих компаний попыталась взять ряд домов в управление по фальсифицированным протоколам ОСС. Жители утверждают, что их подписи подделали. Горожане поинтересовались у представителей правоохранительных органов, какова судьба их обращений по данному вопросу.

«Материалы будут изучены и дана оценка процессуальному решению сотрудников УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела», - пояснила первый заместитель Красногорского городского прокурора Юлия Богданова.