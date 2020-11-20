РИАМО - 20 ноя. В выходные в 37 муниципальных образованиях Московской области проведут 59 различных ярмарок, там можно будет купить фермерские продукты, трикотаж, зимние вещи, развивающие игрушки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Будет организовано 2905 торговых мест. Речь идет о ярмарках универсальных и тематических», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из 29 регионов России представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы.

В Мытищах пройдет социальная ярмарка «Ценопад», на которой можно будет купить свежие фрукты и овощи, домашнюю птицу, мясную и молочную продукцию, шиповник, чернослив и курагу, мед, орехи, халву, кондитерские изделия и многое другое. В категорию «ценопадный продукт» попадают товары, скидка на которые может достигать 70%. По спеццене посетителям предложат более 30 наименований продуктов.

Тематические ярмарки «Товары регионов России» пройдут в Истре и Красногорске. Помимо продуктов питания, товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции там можно будет купить изделия из верблюжьей шерсти, домашнюю одежду из натуральных тканей, текстиль, льняные изделия, керамическую посуду, изделия из мельхиора и так далее.

Тематическая ярмарка «Социальная» пройдет в городских округах Лотошино и Волоколамский. Посетители там смогут приобрести товары народного потребления, мясную и молочную продукцию, свежую и замороженную рыбу, свежие овощи и фрукты, шапки, теплые шали. Ряд товаров будут продавать по специальным социальным ценам.

В городских округах Ивантеевка, Королев, Солнечногорск, Сергиево-Посадский пройдут тематические ярмарки «Сделано в Подмосковье». На них большая часть участников – это производители региона. На ярмарке покупателям предложат сельскохозяйственную продукцию, варенья и чаи, сладости, шоколад ручной работы, мясную и молочную продукцию и многое другое.

Тематическая ярмарка «Дары осени» пройдет в Ленинском городском округе. Здесь можно будет купить традиционные подмосковные и привезенные с юга сезонные овощи и фрукты, сыры, замороженные полуфабрикаты, мед, кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию. На ярмарке будет организовано музыкальное сопровождение, пройдут дегустации.

Более 40 универсальных ярмарок пройдут в городских округах: Балашиха, Богородский, Бронницы, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Истра, Красногорск, Краснознаменск, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Пушкинский, Раменский, Реутов, Сергиево-Посадский, Серпухов, Талдомский, Фрязино, Химки, Шаховская, Щелково, Электросталь.

«Чтобы защитить посетителей от короновирусной инфекции, организаторы установят на входе санитайзеры, все участники будут осуществлять торговлю в масках и перчатках», - уточнил Разин.