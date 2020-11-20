РИАМО - 20 ноя. Полигон твердых бытовых отходов «Царево» в Пушкинском округе активно рекультивируют, работы должны завершится в начале апреля 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Работы по рекультивации полигона подходят к концу. К 1 апреля 2021 года планируется завершить контрактные обязательства, поэтому жителей волнует вопрос последующего удалении газов. Проект рекультивации предполагает монтаж системы активной дегазации и установки термического обезвреживания свалочного газа мощностью пять тысяч кубометров в час», — говорится в сообщении.

Жителей беспокоит загазованность воздуха, которую они отслеживают ночью при помощи газоанализаторов. Показания датчиков свидетельствуют о том, в воздухе наблюдается превышение опасных порогов содержания газов.

По итогам совещания с участием зампреда комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николая Черкасова и общественниками, а также в рамках поручения председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, решено вместе с инициативной группой обратиться по проблеме загазованности в министерство экологии и природопользования Подмосковья.