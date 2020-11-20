РИАМО - 20 ноя. Количество зараженных коронавирусом старшеклассников в столице уменьшилось почти в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших. В общем количестве выявленных коронавирусных больных почти в два раза уменьшение в силу того, что мы их (школьников - ред) перевели на дистанционку и ситуация стабилизировалась», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что ситуация с дошкольниками и младшими классами в городе достаточно сложная. На сегодняшний день около 2,5 тысяч групп детских садов и классов находятся на карантине.
«Это немало, с другой стороны, это и некритично для всей системы. Конечно, <…> это проблема. Но, тем не менее, они (показатели заболеваемости - ред.) не такие, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов», — добавил Собянин.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
20 НОЯБРЯ
- Введенные в столице ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, доказывают свою эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Клинику «Чайка» в «Москва‑Сити» закрыли за непредоставление сведений о Covid‑пациентах. Медучреждение не отправляло положительные тесты в Роспотребнадзор.
- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.
- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.
- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.
- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.
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