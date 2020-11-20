РИАМО - 20 ноя. С 9 декабря на участке 3-го Люберецкого проезда на юго-востоке столицы от дома 4 до дома 10 вводится одностороннее движение для автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Решение изменить организацию движения было принято по просьбам жителей, которые обращались в «Центр организации дорожного движения» с проблемой транзита через жилой массив. На Октябрьском проспекте в городе Люберцы часто бывают пробки в часы пик», – говорится в сообщении.

Водители создавали дискомфорт местным жителям своим желанием сэкономить время. Они объезжали заторы по в2-му и 3-му Люберецким проездам столицы.

Транзитный трафик также будет исключен путем запрета движения в районе дома 15 по 1-му Люберецкому проезду.

Водителей просят руководствоваться дорожными знаками и быть внимательными.