РИАМО - 20 ноя. Текущая эпидемиологическая ситуация в столице стабильна и контролируема, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Зв последние пять дней <…> никакого серьезного всплеска заболеваемости не произошло, наоборот, ситуация достаточно стабильная. По загрузке коечного фонда мы видим даже небольшое высвобождение коек в наших больницах, что не может не радовать. Хотя сами цифры на высоком уровне находятся», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что скорая помощь работает в нормальном режиме, но поликлиники перегружены по сравнению с прошлым годом.

«В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, <...> она контролируемая и управляемая», — добавил мэр.

Он подчеркнул, что ряд введенных ограничительных мер помогает улучшить ситуацию в городе.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Москве на текущий момент составляет 539 970.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Введенные в столице ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, доказывают свою эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Принятие неприятных решений по ограничению деятельности в городе, это связано с ночными клубами, заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, продление сроков дистанционного обучения старшеклассникам - все эти меры дают свой результат

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Клинику «Чайка» в «Москва‑Сити» закрыли за непредоставление сведений о Covid‑пациентах. Медучреждение не отправляло положительные тесты в Роспотребнадзор.

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.