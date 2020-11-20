РИАМО - 20 ноя. Станция активной дегазации полигона ТБО «Торбеево» с газопоршневой электростанцией, работающей на свалочном газе, претендует на победу в международном конкурсе «Малая энергетика — большие достижения», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На сайте организатора опубликован шор-лист с финалистами, в котором проект расположился в номинации «Лучший проект в области альтернативной энергетики».

«Практическое использование технологий распределенной и возобновляемой энергетики требует серьезного научно-технического обоснования планируемых к реализации проектов как на стадии разработки, так и на этапах практического внедрения. И международная премия «Малая энергетика — большие достижения» уже давно закрепила за собой статус эффективной площадки для обмена опытом между энергетическими компаниями и выработкой рекомендаций по приоритетным направлениям развития распределенной энергетики в России», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

На сайт премии с 17 июня по 31 октября 2020 года поступила 91 заявка из России, Австрии и Республики Беларусь.

В этом году премия вручается по шести номинациям. В течение месяца проекты всех конкурсантов будет изучать жюри конкурса. Итоги конкурса будут подведены 11 декабря в Москве.

В декабре 2019 года был реализован инвестиционный проект по реконструкции полигона ТБО районе деревни Торбеево Московской области для создания генерирующего объекта, функционирующего на свалочном газе полигона бытовых отходов.

Объем генерации электрической энергии составляет 1,0 мегаватт (на первом этапе строительства) и 2,0 мегаватта (на втором этапе строительства). Проект находится на стадии получения «зеленого тарифа», он станет первым объектом в Подмосковье работающим на возобновляемом источнике энергии (свалочный газ).