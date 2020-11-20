РИАМО - 20 ноя. Карантинная фитосанитарная зона в лесном массиве Воскресенского участкового лесничества площадью 63 гектара была упразднена в связи с ликвидацией очага карантинного объекта, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области.

Участок площадью 63 гектара используется Виноградовским филиалом ГКУ Московской области «Мособллес». Зона, на которой был уставлен карантинный фитосанитарный режим, признана таковой в 2009 году из-за большого черного елового усача.

«В рамках мониторинга 2020 года управлением Россельхознадзора проведен визуальный осмотр деревьев хвойных пород, отобраны образцы фрагментов коры и побегов, спилов хвойных деревьев. Согласно заключениям карантинной экспертизы, проведенной подведомственным Россельхознадзору ФБГУ «Всероссийский центр карантина растений», карантинные вредные организмы не выявлены», — говорится в сообщении.

Таким образом, был подписан указ об упразднении зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима в пределах лесного массива Воскресенского участкового лесничества.