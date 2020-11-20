РИАМО - 20 ноя. В Москве по программе реновации построят жилой многоквартирный дом для переселения горожан, жилая площадь составит порядка 26,54 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Ведется строительство жилого дома по программе реновации в районе Северное Тушино по адресу: улица Вилиса Лациса, напротив владения 42. В настоящее время завершены работы по устройству монолита, ведется устройство внутренних инженерных сетей и отделка помещений», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на сегодняшний день на объекте выполняется прокладка внешних инженерных коммуникаций. Ввод жилого дома в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Строительство монолитного жилого дома ведется по индивидуальному проекту, новостройка будет состоять из двух корпусов переменной этажности, а ее фасады отделают металлическими кассетами. Дом будет оборудован автоматизированной системой учета и контроля потребления энергоресурсов, также запланирована установка корзин под кондиционеры.

Одноуровневая парковка будет расположена под территорией внутреннего двора, а сам дом вместит в себя 427 квартир, две из которых оборудуют для маломобильных граждан. Квартиры предполагают улучшенную отделку, которая будет соответствовать стандартам программы реновации. Оборудование квартир для маломобильных граждан включает в себя установку специальной сантехники, увеличение ширины коридоров и дверных проемов.

Первый этаж предполагают сделать нежилым для размещения вестибюля, помещений дежурного, хранения уборочного инвентаря, также здесь разместится лифтовой холл, технические помещения и зона для почтовых ящиков.

Удобство перемещения между этажами будет осуществлено при помощи лифтов грузоподъемность 400 и 1 тысячу килограммов, которые оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. Их установят в каждой секции.

Обустройство придомовой территории включит в себя озеленение, рабочие высадят кустарники и деревья. На придомовой территории создадут спортивные и детские площадки, появятся цветники и газоны, обустроят площадку для отдыха взрослых.